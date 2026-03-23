La producción de soja en Entre Ríos caería un 36% en 2026

Impacto climático y superficie sembrada

El análisis del último quinquenio realizado por la entidad destaca que el verano 2026 impuso condiciones críticas para el desarrollo del cultivo. El informe señala que «el pulso seco fue más prolongado y se extendió desde la segunda quincena de enero hasta los primeros diez días de febrero».

Esta situación se ve agravada en el Sector Sur de la provincia, zona de influencia para productores de diversos departamentos, donde «desde diciembre registra precipitaciones por debajo de los valores normales», dificultando la recuperación hídrica de los perfiles.

Resultados en la soja de primera

Para la soja de primera, que ocupa unas 300.000 hectáreas (el 29% del área total), las proyecciones indican un rendimiento promedio de 2.300 kg/ha.

• Caída interanual: Representa una disminución del 14% (381 kg/ha menos que el año pasado).

• Contexto histórico: Pese a la baja frente al 2025, el rendimiento se ubicaría un 8% por encima del promedio de los últimos cinco años.

• Producción total: Se estima que alcanzará las 690.000 toneladas.

Soja de segunda: mayor superficie y mayor riesgo

La soja de segunda es la que mayor peso tiene en la provincia, abarcando 750.000 hectáreas, lo que equivale al 71% de la superficie total. Actualmente, el cultivo se encuentra en una etapa determinante para su rinde final.

Según la Bolsa, el rendimiento proyectado es de 2.000 kg/ha, pero advierten que «al encontrarse dentro de su periodo crítico, la ocurrencia de lluvia es de alto impacto para que este valor no se vea afectado».

De sostenerse las previsiones actuales:

1. Se registraría una caída interanual del 25% (680 kg/ha menos).

2. La producción estimada para este segmento sería de 1.500.000 toneladas.

Balance final de la campaña provincial

El resumen de las cifras para todo el territorio entrerriano arroja un panorama de alerta para el sector agroindustrial. Sobre una superficie total de 1.050.000 hectáreas, la Bolsa concluye:

«Se proyecta un rendimiento promedio de 2.086 kg/ha y una producción total de 2.190.000 t con una merma interanual del 36%.»

Esta cifra consolida una pérdida de volumen significativa respecto al ciclo previo, ajustando las expectativas económicas para los departamentos del centro y sur provincial en el cierre del ciclo productivo 2026.

El Entre Ríos