Tiempo en Entre Ríos: sigue el buen clima pero pronto podrán volver las inestabilidades

La semana continúa con buen clima en la provincia, con temperaturas agradables y días soleados. Así estará el tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un jueves con algunas nubes en la provincia de Entre Ríos. En esa línea, se pronostica que las temperaturas seguirán en ascenso con máximas de 30 grados. No hay anuncio de lluvias.

Se pronostican posibles inestabilidades el fin de semana entre sábado de noche y domingo de madrugada.

Así estará el tiempo este jueves

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. En la capital y alrededores se espera un día con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 30 grados. Allí también se prevé una jornada con algunas nubes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados. En estas localidades se espera un día parcialmente nublado. Ahora

