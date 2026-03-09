Tragedia en Ruta 39: Tras la condena, Ruiz Orrico continuará en libertad

El exdirector del Instituto Portuario de Entre Ríos, Juan Enrique Ruiz Orrico, continuará en libertad pese a haber sido condenado a 5 años y 8 meses de prisión por el choque fatal ocurrido en la Ruta Provincial 39 que provocó la muerte de cuatro jóvenes trabajadores. El juez Darío Crespo rechazó el pedido de detención inmediata formulado por la Fiscalía y las querellas.

La decisión fue comunicada este lunes en los tribunales de Concepción del Uruguay, donde el magistrado declaró a Ruiz Orrico autor material penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas. La pena impuesta es de 5 años y 8 meses de prisión efectiva, además de 9 años de inhabilitación para conducir vehículos.

Sin embargo, el juez resolvió que el exfuncionario no sea detenido de inmediato, al considerar improcedente el pedido de las partes acusadoras. De esta manera, Ruiz Orrico continuará en libertad hasta que la sentencia quede firme, momento en el que deberá comenzar a cumplir la condena en una unidad penal que determine el Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Mientras tanto, el tribunal dispuso mantener y prorrogar las medidas cautelares que ya pesaban sobre el condenado durante el proceso judicial. Entre ellas se encuentran la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la obligación de justificar documentalmente cualquier salida del departamento Uruguay.

El juez también impuso las costas del proceso al condenado y estableció que los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el 17 de marzo a las 8:30, en una audiencia donde las partes quedarán notificadas por simple lectura.

EL CASO

El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta Provincial 39, en el departamento Uruguay. Según se probó en el juicio, Ruiz Orrico conducía un Volkswagen Passat oficial con 1,59 gramos de alcohol en sangre, cuando invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Chevrolet Corsa.

En ese vehículo viajaban Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, jóvenes trabajadores oriundos de Basavilbaso que se dirigían a su empleo en el frigorífico Fadel. Los cuatro murieron como consecuencia del impacto.

El caso generó fuerte repercusión en Entre Ríos debido a la gravedad del hecho y a que el conductor imputado era funcionario provincial al momento del siniestro. La causa llegó a juicio oral y este lunes se conoció la condena en su contra.