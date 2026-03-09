Prefectura abrió la inscripción a nuevos cursos para personal de la Marina Mercante

Se trata de las capacitaciones “Actualización» y «Básico» STCW-78.

La Prefectura Naval Argentina informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para los cursos “Actualización STCW-78” y “Básico STCW-78”, que se dictarán en la Escuela de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante de la sede que posee la Fuerza en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Estas capacitaciones, que se dictarán de abril a julio de este año, tienen como objetivo actualizar y fortalecer los conocimientos y competencias del personal embarcado de la Marina Mercante, conforme a lo establecido en el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW-78).

Las fechas previstas para el dictado de los cursos son:

“Actualización STCW-78”

• 26 de marzo

• 23 de abril

• 21 de mayo

• 16 de julio

“Básico STCW-78”

• Del 6 al 17 de abril

• Del 4 al 15 de mayo

• Del 1 al 12 de junio

Los interesados podrán realizar el trámite de inscripción de manera presencial en la sede de la Escuela o por medios electrónicos, a través del correo efocapemmcuru91@gmail.com o mediante WhatsApp al 03442-664681.

Para completar la inscripción deberán presentar la siguiente documentación:

1. Formulario de solicitud de inscripción completo (anverso y reverso), firmado de puño y letra por la persona interesada.

2. Fotocopia del DNI (anverso y reverso).

3. Certificado médico de aptitud psicofísica para la práctica de actividades físicas (a presentar el día de inicio del curso).

4. Constancia de CUIL/CUIT.

5. El personal de la Marina Mercante deberá adjuntar, además, copia de su libreta de embarco: primera y segunda hoja, hojas de habilitaciones y páginas donde consten los cursos realizados.

Para mayor información, acercarse a la Prefectura Concepción del Uruguay, ubicada en la intersección de las calles Spiro y Estrada, de 8 a 13 horas, o comunicarse a través de WhatsApp al 03442-664681 o por correo electrónico a curu-efocapemm@prefecturanaval.gov.ar o efocapemmcuru91@gmail.com.

Comparte esto: Twitter

Facebook

