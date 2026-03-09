Concepción del Uruguay: Incendio en vivienda produjo daños totales

Según se confirmó a Génesis24, en la mañana de este lunes, se registró un incendio estructural en una finca ubicada en las inmediaciones de calles Don Bosco y Millán, movilizando a las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia.

El alerta se recibió alrededor de las 11:00 horas. Al arribar el personal de la Comisaría Primera, se constató que el fuego se desarrollaba en una vivienda compuesta por cocina, baño y una habitación. Al momento de iniciarse el foco ígneo, no se encontraban moradores en el lugar, por lo que no hubo que lamentar personas lesionadas.

En el lugar trabajaron intensamente dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a propiedades lindantes.

Según las primeras informaciones, el residente de la vivienda, un hombre de 50 años, se encontraba trabajando al momento del hecho.

Tras las tareas de enfriamiento, el personal de Bomberos informó que la estructura edilicia sufrió daños de consideración, presentando actualmente peligro de derrumbe.

Por tal motivo, se recomienda a los vecinos evitar circular por la zona inmediata hasta que se realicen las pericias técnicas correspondientes y se asegure el perímetro.

Se iniciaron las actuaciones de rigor para determinar fehacientemente las causas del incendio.

