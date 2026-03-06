Concepción del Uruguay: Grave hecho delictivo en las afueras donde una mujer sufrió la amputación de un dedo

Según se confirmó a Génesis24, la Policía de Entre Ríos se encuentra trabajando activamente en el esclarecimiento de un robo ocurrido en las últimas horas en una zona de ripio cercana a la intersección de calle Uncal.

El hecho tuvo lugar el pasado miércoles alrededor de las 21:50 horas, cuando una mujer de 41 años fue abordada por dos sujetos que se conducían en una motocicleta. Producto de la interceptación, la damnificada cayó al suelo, sufriendo heridas que requirieron su traslado inmediato al Hospital Justo José de Urquiza.

Debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la fricción durante la caída, los profesionales médicos debieron proceder a la amputación del dedo anular de su mano izquierda.

Desde el primer momento, se inició una investigación bajo las directivas del Agente Fiscal Eduardo Santos, quien se hizo presente en el lugar del hecho. Personal de la División Policía Científica y la División Investigaciones ya se encuentran analizando el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y otras pruebas recolectadas.

La fuerza policial continúa trabajando de manera exhaustiva para identificar a los autores.

