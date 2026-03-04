Concepción del Uruguay: Grave accidente dejó un motociclista con severas heridas

Según se confirmó a Génesis24, un grave accidente de tránsito se registró este mediodía en la intersección de calles República del Líbano y Don Bosco, dejando como saldo un hombre con fracturas de consideración.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11:10 horas. Un automóvil Peugeot Partner, conducido por un hombre de 70 años, circulaba por República del Líbano en sentido norte a sur. Al llegar al cruce con Don Bosco, colisionó con una motocicleta Honda Wave 110 S, en la que se desplazaba un hombre de 59 años.

El conductor del motovehículo habria intentado realizar una maniobra evasiva para esquivar al utilitario, pero terminó rozando el lateral del vehículo. Esto provocó que cayera sobre la vereda sur.

El motociclista fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Justo José de Urquiza. Tras ser examinado por los profesionales médicos, se confirmó que sufrió lesiones de carácter grave, puntualmente una fractura en su rodilla izquierda.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría Primera y peritos de la División Policía Científica, quienes realizaron las mediciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso, con conocimiento de la Fiscalía en turno.

