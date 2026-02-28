Más de 20 firmas entrerrianas estarán presentes en Expoagro

Por segundo año consecutivo, el Gobierno provincial contará con un pabellón institucional en Expoagro. Firmas entrerrianas vinculadas al campo, su industria, y la ciencia y la tecnología ofrecerán sus productos y servicios. La exposición agroindustrial más importante del país se extenderá durante cuatro días, entre el martes 10 y el viernes 13 de marzo, en el autódromo de San Nicolás (Buenos Aires) ubicado en el kilómetro 225 de la ruta nacional 9.

En la muestra se presentarán las últimas innovaciones en maquinaria agrícola, semillas, ganadería, fitosanitarios y servicios para la agroindustria. Los horarios del pabellón de Entre Ríos serán, del martes 10 al jueves 12 de marzo de 8.30 a 18.30; y de 8.30 a 15 el viernes 13.

Entre las firmas confirmadas se encuentran Stylo Camión, plataforma logística para camiones; remolques y construcciones modulares Gross; Kyas, servicios de biotraza para ganadería; Bioenergía Vich SA -generación de energía renovable a partir de biomasa-; y Tierra Viva Agroecología -asesoramiento en producción agroecológica y regenerativa.

Asimismo, darán el presente Agrobarroso, soluciones productivas basadas en Bosque Nativo; Menter SAS, tokenización de activos reales; Apykap, sembradoras y pulverizadoras a 12 volts para vehículos; Grupo Omega -servicios de control de plagas para la agroindustria-; el Banco Entre Ríos; Turismo de la provincia, el Instituto Portuario y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro.

Formarán parte del pabellón también Veterinaria Hernández, servicios y productos profesionales veterinarios; Organiz Agropecuaria, generación de información mediante investigación de procesos productivos; VZ Ingeniería -sistema de determinación de contaminación microbiológica para actividades críticas Nano Test Bio-; equipamientos para la industria alimenticia Tecnoar SRL; sistemas de aspiración de polvo para plantas de cereales y derivados Seinagro; Flotapp, sistema de Gestión de flotas de máquinas agrícolas y camiones.

A su vez, la oferta se completará con Geosk, servicios geológicos, hidrogeológicos y ambientales; Gexplo, servicios y soluciones para ambiente, agua, minería y canteras; Tornería Sesa -fabricación de repuestos para máquinas extrusoras de soja y girasol-; y Metalúrgica San Nicolás, fabricación de Noria Reales Sin fines y montajes metalmecánicos.