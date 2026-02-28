Concepción del Uruguay: Mujer resultó con heridas graves tras colisión entre motos

Según se confirmó a Génesis24, en la noche de este viernes 27 de febrero, se registró un grave siniestro vial en la intersección de las calles Suipacha y Victoriano Montes, que dejó como saldo a una persona con lesiones de consideración y el secuestro preventivo de los rodados involucrados.

El accidente ocurrió minutos después de las 20:40 horas, cuando dos motocicletas que circulaban en el mismo sentido (oeste a este) por calle Suipacha colisionaron al llegar a la esquina de Victoriano Montes.

Según los primeros informes, el incidente se produjo cuando uno de los vehículos intentó realizar una maniobra de giro hacia el norte, siendo impactado por el segundo rodado que circulaba inmediatamente detrás.

Los vehículos involucrados fueron: una Okinoi Roma 125, conducida por una mujer de 40 añosde edad, quien viajaba acompañada por un menor de edad y una Motomel Business, al mando de una joven de 20 años.

Al lugar acudieron de inmediato unidades de emergencia de los servicios «Alerta» y «Vida», quienes procedieron al traslado de las tres personas involucradas para su atención médica.

Tras los estudios de rigor, el médico policial informó que la mujer de 40 años sufrió una fractura de tibia y peroné, lesiones calificadas legalmente como graves. Por su parte, la joven de 20 años no presentó fracturas, aunque permanece bajo observación médica preventiva. El menor de edad, afortunadamente, no presentaría lesiones de gravedad.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Segunda. Por disposición del Fiscal Auxiliar en turno, se procedió al secuestro preventivo de ambas motocicletas para realizar las pericias correspondientes y determinar las responsabilidades del hecho.

