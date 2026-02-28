Concepción del Uruguay: Dos cabañas sufrieron destrucción total tras voraz incendio

Según se confirmó a Génesis24, un grave incendio se desató en las primeras horas de este sábado en la zona oeste de la ciudad, afectando a un complejo de departamentos y movilizando a varias dotaciones de bomberos para evitar una tragedia mayor.

El hecho comenzó alrededor de las 01:50 horas en un predio ubicado en calle 20 del Oeste Norte al 217. Según los primeros informes de la Comisaría Segunda, el fuego se habría originado a raíz de un presunto cortocircuito en el interior del departamento N.º 1, una cabaña de madera propiedad de un joven de 24 años.

A pesar de los intentos iniciales por contener las llamas, la naturaleza combustible de la estructura permitió que el fuego se propagara con extrema rapidez. En cuestión de minutos, el incendio alcanzó la cabaña contigua, propiedad de un ciudadano de 24 años, generando la combustión total de ambas viviendas.

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente en el lugar para sofocar el foco ígneo y evitar que las llamas se extendieran hacia otros departamentos de material situados en el mismo predio.

Pese a la magnitud del evento, que provocó la destrucción completa de techos, estructuras internas y mobiliario, afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Una vez controlado el fuego, el personal policial procedió al resguardo del perímetro. Se aguarda que las estructuras alcancen una temperatura adecuada para que la División Policía Científica realice las pericias técnicas de rigor que confirmen fehacientemente el origen del cortocircuito.

