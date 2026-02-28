Gallay impulsa una agenda clave para la salud del Departamento Uruguay

En una jornada de trabajo estratégico para el fortalecimiento del sistema de salud regional, el diputado Silvio Gallay encabezó un encuentro con el Ministro de Salud para analizar en profundidad la situación sanitaria del Departamento Uruguay.

Durante la reunión se realizó un diagnóstico detallado del funcionamiento de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y de los hospitales de la zona, con el objetivo de optimizar recursos, mejorar la infraestructura y garantizar una atención más eficiente para los vecinos.

“La salud no puede esperar. Cada vecino tiene derecho a una atención digna y de calidad, viva donde viva”, afirmó Gallay. Y agregó “Nuestra tarea no termina en el recinto legislativo, estamos en territorio, acompañando las obras, escuchando a los equipos de salud y gestionando soluciones concretas para la comunidad”.

En el marco de la agenda institucional, también se llevó adelante un encuentro con representantes de la Asociación de Entidades Profesionales Universitarias de Entre Ríos (AEPUER) y delegados autoconvocados, donde el eje central fue el avance en la reforma de la Ley Provincial N° 9892 de Carrera Profesional Asistencial-Sanitaria.

Los avances alcanzados permitieron consensuar un documento base para la actualización normativa, definir un esquema técnico de implementación y consolidar garantías de estabilidad y derechos laborales para los trabajadores del sector.

“Queremos una ley moderna, justa y que reconozca el enorme compromiso de nuestros profesionales de la salud. No hay sistema fuerte sin trabajadores valorados y protegidos”, sostuvo el legislador.

Estas acciones consolidan una agenda sanitaria que articula gestión, diálogo y planificación estratégica, con el objetivo de fortalecer el sistema público de salud y brindar respuestas concretas a las demandas del Departamento Uruguay.

