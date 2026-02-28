Concepción del Uruguay: Sorprendidos cuando transportaban elemento que habían robado de una vivienda

Según se confirmó a Génesis24, en la mañana de este sábado 28 de febrero, personal policial de la Comisaría Segunda (con la intervención de la Comisaría Cuarta) procedió a la aprehensión de dos sujetos que habían sustraído un cerramiento metálico de una vivienda en la zona oeste de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:30 horas, cuando los efectivos interceptaron en la intersección de calle Lucilo López y 26 del Oeste Sur a dos hombres, de 24 y 37 años, quienes caminaban transportando una reja de hierro negro de grandes dimensiones (1,50 x 1 metro). Los individuos se dirigían hacia la zona del Barrio Cristo de los Olivos cuando fueron divisados por la patrulla.

Tras una breve recorrida, la policía localizó a escasos 150 metros del lugar de la detención la vivienda de donde procedía el elemento, ubicada en calle Lucilo López al 2400. Allí, el propietario reconoció la estructura como de su pertenencia y constató que los delincuentes habían cortado los alambres que sujetaban la reja a unas placas de hormigón premoldeado.

Informado de los pormenores, el Fiscal Auxiliar en turno, Dr. Juan Pablo Gile, dispuso el secuestro formal de la reja y su inmediata entrega al damnificado.

En cuanto a los aprehendidos, el joven de 24 años y el hombre de 37, fueron trasladados a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedaron alojados a disposición de la justicia bajo el cargo de Robo en Flagrancia.

