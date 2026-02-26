Mejoraron instalaciones en escuela para más de 530 alumnos en Concepción del Uruguay

El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura realizó obras de infraestructura escolar en distintos sectores del edificio de la escuela secundaria N° 1 Raúl J. Chappuis, que comparte instalaciones con la escuela N° 3 Justo José de Urquiza y alberga una matrícula de 539 alumnos.

Con una inversión de fondos provinciales de 35 millones de pesos, la intervención se resolvió problemas edilicios persistentes, principalmente en la cubierta y sectores deteriorados. Estas acciones se enmarcan en la planificación provincial que prioriza la recuperación de edificios educativos en toda la provincia.

En ese sentido, el ministro Hernán Jacob, destacó que estas acciones responden a una decisión de gestión que busca dar respuestas concretas a necesidades edilicias del sistema educativo. «La infraestructura escolar es una prioridad y por eso desde el ministerio avanzamos con intervenciones que dan respuestas concretas a problemas edilicios», subtayó.

La obra se ejecutó para mitigar filtraciones registradas en el sector sudeste del establecimiento, vinculadas al mal estado de la cubierta ubicada en planta alta. Esta situación generaba ingreso de agua y afectaciones en espacios interiores, además de la presencia de olores persistentes, condiciones que impactan directamente en la seguridad y el bienestar de estudiantes y personal.

Los trabajos comprendieron el cambio de chapas de la cubierta e incorporación de la colocación de babetas laterales, una nueva canaleta y la reparación completa de la unión entre techos, con el objetivo de asegurar un correcto escurrimiento y evitar nuevas filtraciones. Además, debido al deterioro del cielorraso, se retiró el material afectado y se instaló uno nuevo.