Concepción del Uruguay: Procedimiento por violencia de género culminó con secuestro 5 kg de plantas de marihuana

Según se confirmó a Génesis24, un procedimiento policial iniciado por una denuncia de violencia de género derivó esta tarde en un importante hallazgo de estupefacientes en una vivienda ubicada en la intersección de calles Suipacha y Pocho Lepratti.

Cerca de las 18:00 horas, personal del Comando Radioeléctrico y de la División Policía Científica acudieron al domicilio tras una orden de la Fiscalía Auxiliar en turno. El objetivo inicial era constatar los daños materiales en la puerta de ingreso de la vivienda, provocados por un masculino de 33 años contra su ex pareja, una mujer de 38 años.

Mientras los efectivos realizaban las pericias por los daños y el contexto de violencia, detectaron en el predio la presencia de tres plantas de gran porte de Cannabis Sativa (marihuana). Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la División Drogas Peligrosas.

DETALLE DE LAS MISMAS:

Altura: Se secuestraron ejemplares de 3,40; 2,60 y 3,50 metros.

Pesaje: Tras el proceso de deshojamiento, el pesaje total arrojó un saldo de 5,536 kilogramos de sustancia.

La Fiscalía de turno dispuso el secuestro total del material vegetal y el inicio de actuaciones paralelas por infracción a la Ley de Drogas 23.737.

