San Justo: Secuestro de armas, esclarecimiento de carneada y recupero de vacuno vivo

En el marco de una investigación por un hecho de abigeato ocurrido en la vecina localidad de San Justo, personal de la Brigada Abigeato Uruguay —dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales— llevó adelante una serie de tareas investigativas bajo la supervisión de la Unidad Fiscal Auxiliar local.

Los brigadistas realizaron seguimiento de rastros, averiguaciones y vigilancias, logrando recabar datos precisos que permitieron gestionar una orden judicial para allanar una finca ubicada en zona rural.

Al cumplimentar el procedimiento, los efectivos constataron la existencia de una carnicería improvisada con todos los elementos necesarios para la faena. En el lugar se procedió al secuestro de cortes cárnicos de origen bovino, diversos elementos utilizados para la faena y maquinarias destinadas al desposte y procesamiento de carne. Asimismo, se incautaron dos armas de fuego y teléfonos celulares.

Durante la intervención también fue hallado, en un corral improvisado junto a la edificación, un vacuno vivo, el cual sería uno de los dos animales denunciados como sustraídos.

Como resultado del operativo, el hombre que habita en el lugar fue trasladado a dependencias de Jefatura Departamental Uruguay, donde fue correctamente identificado y quedó imputado en la causa que se investiga. (03442)

Comparte esto: Twitter

Facebook

