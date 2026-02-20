Tiempo en Entre Ríos: cesó el alerta pero se anuncia un viernes muy nublado

Después del fuerte temporal de este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un viernes sin lluvias pero mayormente nublado en la provincia. En esa línea, se anuncia un leve ascenso de las temperaturas, con máximas de 30°C.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada mayormente nublada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 30 grados. Allí también se prevé un cielo mayormente nublado.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados. En estas localidades se pronostica un viernes parcialmente nublado.