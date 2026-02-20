Tiempo en Entre Ríos: se anuncia un sábado muy nublado, ¿vuelven las lluvias?

El SMN pronostica un fin de semana sin lluvias y con temperaturas elevadas en Entre Ríos. Así estará el tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado mayormente gris en la provincia. En esa línea, se anuncia una jornada sin lluvias y con máximas de 29°C.
En cuanto al fin de semana, se prevé que la nubosidad siga siendo considerable y hay escasa probabilidad de precipitaciones leves y aisladas en algunas zonas de la provincia.
Así estará el tiempo este sábado
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada mayormente nublada.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados. Allí se prevé un sábado con cielo parcialmente nublado.
En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados. En estas localidades se pronostica cielo parcialmente nublado.
Ahora