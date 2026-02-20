Concepción del Uruguay: Dictaron prisión preventiva para asaltante de mujeres

Este miércoles, mientras en el 4º piso de Tribunales se desarrollaba la primera jornada del juicio contra Juan Orrico, la actividad judicial también se llevaba adelante en la Sala de la OGA del 3º piso, donde se trataba la situación procesal del sujeto que cobardemente asaltara y lesionara a una kiosquera y luego (mientras estaba prófugo) asaltó a dos chicas menores de edad de aproximadamente 14 años.

Se trata de Micael Albeyra de unos 25 años, con importantes antecedentes penales, quien es representado en esta instancia por el defensor oficial, doctor Sebastián Arrechea, en causas que lleva adelante la fiscal María Becker.

Como se informara oportunamente, el 14 de diciembre, este sujeto ingresó al kiosco de bulevar 12 de Octubre al 1900 de Concepción del Uruguay, sorprendiendo a la empleada a la que golpeó y amenazó con un cuchillo en el cuello, hecho que fuera registrado por cámaras de seguridad y cuyo video se viralizara en medios de prensa de diferentes lugares del país.

Tras esto la Justicia ordenó su detención, pero el inadaptado estuvo prófugo hasta la pasada semana, cuando cayó detenido en un allanamiento realizado en zona del Barrio La Curva, luego de asaltar a dos menores de unos 14 años.

Este miércoles, en la OGA se trató su situación procesal y se dispuso la prisión preventiva por 60 días, ordenándose que los primeros 3º este en la Alcaidía de Comisaría Primera y luego pase a una Unidad Penal, donde haya capacidad.

