Frigerio anunció más viviendas, baja de impuestos y mejoras en salud

El gobernador Rogelio Frigerio anunció que la Provincia proyecta avanzar en la construcción de 1.000 viviendas a través del sistema de lote propio. Lo afirmó al brindar su discurso en la apertura del 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana.
El mandatario encabezó el acto en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, ante la Asamblea Legislativa, tal como lo establece la Constitución Provincial.Durante su mensaje, Frigerio repasó las políticas implementadas en materia de salud, primera infancia y vivienda, y destacó que “Entre Ríos cuenta con una estrategia provincial integral, con líneas de acción claras y acompañamiento en salud. Somos la primera provincia que firmó con Nación el programa de primera infancia”.
Reordenamiento del IAPV y regularización de escrituras
En relación con la política habitacional, el gobernador señaló que se buscó “dar respuestas distintas a cada familia según su realidad” y destacó el reordenamiento del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).“En estos dos años avanzamos en este camino. Ordenamos el IAPV para que los fondos dejaran de destinarse a pagar sueldos de funcionamiento y pusimos como prioridad la construcción de viviendas”, afirmó.
También indicó que uno de los ejes fue brindar previsibilidad jurídica. “En la primera mitad de la gestión resolvimos el escenario que encontramos: 20.000 viviendas sin escriturar y escrituras que nunca habían sido entregadas”, sostuvo.
Crédito de lote propio y nuevos proyectos
Frigerio anunció la puesta en marcha de una nueva herramienta para ampliar el acceso a la vivienda. “Pusimos en marcha el crédito de lote propio para quienes pueden encargarse de construir su vivienda. Nos proponemos avanzar en 1.000 viviendas construidas con este sistema”, expresó.Además, mencionó avances en la capital entrerriana. “En Paraná había terrenos en proceso de venta, lindantes a La Baxada, y logramos que esa operación se cancelara para que se transfirieran a la Provincia en el marco de la compensación de deuda que llevamos adelante.
Esto permitirá, junto con el sector privado, desarrollar un plan de 300 viviendas en la ciudad”, anunció.El mandatario sostuvo que la política habitacional continuará siendo una de las prioridades de la gestión provincial, con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer el desarrollo urbano en distintos puntos de Entre Ríos. Elonce.
Salud pública: ordenamiento, planificación y mayor eficiencia
En materia sanitaria, el gobernador remarcó que “la deuda que empezamos a saldar es la salud pública. Comenzamos a ordenar el sistema para orientar los recursos con planificación”.Destacó además que “los encuentros de salud los estamos fortaleciendo para llegar a más personas” y que se dio “una nueva impronta a la atención primaria para que los vecinos de zonas alejadas puedan atenderse”.
En ese marco, anunció avances en la compra centralizada para los hospitales de la provincia. “Hay más eficiencia en el uso de los recursos, más control de lo que se gasta y recuperamos equipamiento sanitario”, afirmó.
Seguridad
“En otra parte del discurso, el mandatario provincial indicó: “La seguridad de todos los entrerrianos es otro tema prioritario para nosotros, porque sabemos que afecta a nuestras vidas y a nuestro desarrollo, al tener también impacto directo en la llegada de inversiones y turistas”.“En esta primera etapa de la gestión, avanzamos en tres pilares claves: más presencia territorial, más formación profesional y más tecnología.
Con los operativos Barrios Seguros, Campo Seguro y Plazas Seguras aumentamos de manera sustancial la presencia de la policía y nos adelantamos al delito. Además, reforzamos el control en puntos clave de acceso a la provincia como el Túnel Subfluvial y el enlace Victoria–Rosario, y vigilamos 24 horas la frontera con Corrientes, un punto crítico”, dijo.Y sumó: “En estos dos años, llevamos adelante un 60% más de procedimientos que en gestiones anteriores, con un 2700% más de secuestro de cocaína y un 900% más de marihuana incautada.
Lo dije mil veces y lo voy a decir mil veces más. La Fuerza de Seguridad de Entre Ríos es la mejor del país. Y ahora, además, cuenta con el apoyo político necesario para cumplir su tarea. Dotamos a nuestras fuerzas con armamento, movilidad y tecnología, con una inversión histórica de casi 4.000 millones de pesos. Incorporamos camionetas 4×2 y 4×4, motocicletas, 1.300 chalecos antibalas y pistolas reglamentarias 9 milímetros. Y, por primera vez, se compraron armas no letales para hacer un uso más eficaz de la fuerza”.
En materia educativa: alfabetización, seguimiento y actualización curricular
En el plano educativo, el gobernador afirmó que “ordenar el sistema educativo fue un paso clave en la gestión”. En ese sentido, destacó que “la identificación nominal alcanzó el 99 por ciento, lo que permite hacer un seguimiento real de cada estudiante y prevenir el abandono escolar”.Asimismo, subrayó la importancia de trabajar con datos concretos. “Durante años discutimos sin información precisa, con diagnósticos parciales.
Hoy contamos con seguimiento real, fortalecemos la alfabetización en el segundo ciclo de primaria y avanzamos en la enseñanza de matemáticas”, señaló.Frigerio también resaltó los resultados en lectura. “En el primer año de gestión nos propusimos mejorar la lectura en segundo grado y alcanzamos un récord. Cuando el Estado fija objetivos claros, las mejoras llegan”, afirmó al referirse al incremento en la fluidez lectora.Además, indicó que se avanza en la actualización de contenidos. “Estamos decididos a cerrar la brecha entre la realidad y lo que se enseña en las aulas.
Actualizamos la currícula incorporando robótica y nuevas tecnologías para preparar mejor a nuestros estudiantes”, sostuvo.Por último, mencionó que se trabaja en la revalorización del rol docente. “En un contexto donde los recursos caen, logramos sostener el poder de compra del salario docente con responsabilidad y sin promesas vacías”, concluyó.
Puertos y logística: “Una ventaja comparativa única”
El mandatario destacó el potencial logístico de la provincia. “Los entrerrianos tenemos una ventaja comparativa única: la provincia cuenta con cuatro puertos públicos. En esta gestión trabajamos para sanear el sistema, generar confianza y atraer inversiones”, expresó.
Asimismo, indicó que “Entre Ríos participa activamente en la Hidrovía Paraná–Paraguay, defendiendo nuestros intereses para el desarrollo del país. Además, sostenemos la navegabilidad del río Uruguay y trabajamos en la posibilidad de ampliarla hasta el puerto de Concordia”.“Nuestro desafío no es solo mover más carga, sino diversificarla y generar valor. Queremos una provincia competitiva”, remarcó.
Energía eléctrica: reducción de costos
En relación con el servicio eléctrico, Frigerio afirmó: “Durante años los entrerrianos sufrieron la injusticia de tener una de las tarifas más caras del país. Eso golpeó a las familias y desalentó inversiones”.
En ese sentido, explicó que se congeló el valor agregado de distribución y se avanzó en la reducción de impuestos provinciales incluidos en la boleta. “También bajamos la tasa del ente regulador, lo que implicó un alivio directo en la factura”, indicó.“En menos de dos años Entre Ríos dejó de ser la provincia con la tarifa más cara y pasó a ubicarse en la media nacional. Queremos seguir mejorando”, sostuvo.
Presión fiscal: alivio para la producción
Finalmente, el gobernador destacó la política tributaria. “Este es un gobierno que vino a aliviar la presión fiscal y vamos a sostener y profundizar este camino”, afirmó.“Fuimos el primer gobierno que, ante una crisis, bajó impuestos para aliviar donde hay trabajo y producción. Hoy la industria entrerriana está exenta del componente provincial de Ingresos Brutos”, concluyó.
Sistema Previsional, OSER, rutas y modernización: las definiciones de Frigerio
Durante la Apertura del 147º período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, el gobernador Rogelio Frigerio expuso sobre temas claves como el Sistema Previsional, OSER, obras en rutas y la modernización del Estado provincial.
En el marco de la Apertura del 147º período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial, el gobernador Rogelio Frigerio abordó temas clave para el futuro de Entre Ríos, destacando el Sistema Previsional, los avances en la reforma del IOSPER a OSER, las obras en las rutas que cruzan la provincia y modernización del Estado.Durante su discurso, el mandatario provincial detalló: “Vamos a enviar un proyecto para que nuestro sistema sea más moderno, justo y garantice el 82 por ciento móvil de manera sostenible.” Frigerio explicó que la situación era «insostenible, con un IOSPER desordenado y deficitario, lo que ponía en riesgo a más de 300.000 afiliados».
Según Frigerio, la situación que encontró su gobierno fue “crítica y no admitía parches”. El gobernador destacó que había falencias tanto en la gestión como en la capacidad de respuesta del organismo, además de un “profundo deterioro económico”. Frente a este panorama, aseguró que “intervenir era lo más responsable”.
La creación de OSER: transparencia y control
“La creación de OSER era una respuesta a una necesidad imperiosa de transparencia, información clara y control permanente”, afirmó. Frigerio aseguró que la transparencia será un pilar fundamental de la nueva gestión, y agregó: “Sabemos que falta. Estamos destinando cada peso a lograr ese objetivo. Nada va a desviarnos del rumbo que eligió la sociedad en 2023”.
Modernización y el futuro del Estado provincial
El mandatario remarcó que los avances en modernización también incluyen un mayor acceso a la información pública a través de la plataforma Mi Entre Ríos que permitirá a los ciudadanos consultar datos relevantes sobre la gestión de forma abierta y clara. «Implementamos un componente electrónico. Ordenamos el Estado, simplificamos la vida de la gente«, subrayó.Se trata de una plataforma que agrupa distintos trámites y gestiones en un solo lugar.
El gobernador destacó que con esta medida se busca elevar la calidad de los servicios públicos y optimizar los recursos del Estado, con un enfoque en la eficiencia y la transparencia: “Con Mi Entre Ríos, centralizamos en un solo lugar un Estado más inteligente. Eleva la vara”, sentenció.
Con estos anuncios, Frigerio delineó las principales reformas que marcarán el rumbo de su gestión para el futuro cercano, subrayando que la transparencia, la sostenibilidad y la modernización del sistema de salud y previsión son los pilares que guiarán las políticas públicas del gobierno entrerriano en los próximos años.
Asimismo, subrayó que «el Estado no puede ser la aspiración de una familia. Tiene que ser el punto de apoyo». En este sentido, hizo un llamado a los diferentes poderes del Estado señalando que “este momento difícil nos exige un esfuerzo adicional”.Uno de los temas clave que abordó Frigerio fue la reforma laboral y el Sistema Judicial. El gobernador destacó que “el objetivo es que los jueces puedan actuar con independencia”.
Reforma laboral y apoyo a las pymes
En su discurso, Frigerio también tocó el tema de la reforma laboral, enfocándose en los efectos que las interpretaciones de la ley tienen sobre las pequeñas y medianas empresas. «Las pymes quiebran por los juicios laborales que reciben. El sistema deja de cumplir su función. No podemos mirar para otro lado», aseguró. Para Frigerio, «las interpretaciones de la ley no pueden ser en contra de los que generan empleo»También, destacó la importancia de que «el Estado no puede despilfarrar. No me conformo con que el Estado deje de ser un freno. La competitividad empieza por lo básico».
El estado de las rutas y las obras públicas
Otro de los puntos críticos que destacó Frigerio fue el deterioro de las rutas provinciales. El gobernador señaló que la resolución de la deuda de obra pública en la provincia es una prioridad, y que su gobierno ha destinado recursos para financiar las obras de infraestructura. “Las obras se van a ejecutar en tiempo y forma”, destacó, añadiendo que se implementarán medidas fiscales como “no cobrar ingresos brutos” y el nuevo Registro de Proveedores para sostener los contratos con “previsibilidad”.
Frigerio también detalló los avances en la recuperación de rutas y caminos en la provincia, explicando que la «ruta 11, 16, 20, 26, 51 y 41» forman parte de la etapa 1 de las obras de conservación vial. “Cuando la ruta se hace mal, los parches no alcanzan. Hay que resolverlo de manera definitiva”, afirmó, subrayando que no se trata de soluciones temporales.
Avances en las etapas 2 y 3 de las obras viales
Con respecto a la etapa 2, Frigerio mencionó que las rutas 23, 120, 18, 38, 12, 22 y 4 serán intervenidas como parte de las próximas obras. También destacó los trabajos en las principales rutas de producción de la provincia: «Estamos en la etapa final de caminos de la producción».Además, el gobernador abordó el fortalecimiento de la Dirección de Vialidad, señalando que el organismo estaba en una situación “frágil” y que se destinarán recursos para “comprar más equipamiento” y evitar atrasos. Frigerio aseguró que se están realizando trabajos en más de 25.000 kilómetros productivos de la provincia, incluyendo intervenciones en cruces 12 y 6, así como en los Puentes Paso El Cinto y el acceso al Túnel Subfluvial.
«Tenemos el compromiso de mejorar la infraestructura vial continúa siendo una prioridad para el gobierno provincial», aseguró. En este contexto, el gobernador Frigerio destacó el avance en las obras de la ruta 18 y subrayó la comprensión de Nación respecto al planteo provincial para intervenir las rutas que conectan Entre Ríos con Uruguay, como la 127, 136 y 15, asegurando así una mayor conectividad y desarrollo regional.
«El gobernador concluyó su discurso afirmando que al final de su mandato, el 100% de las rutas de la provincia habrán sido intervenidas, asegurando la transitabilidad y la conservación vial en todo el territorio.
