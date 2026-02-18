Frigerio anunció más viviendas, baja de impuestos y mejoras en salud

El gobernador Rogelio Frigerio anunció que la Provincia proyecta avanzar en la construcción de 1.000 viviendas a través del sistema de lote propio. Lo afirmó al brindar su discurso en la apertura del 147° período de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana.

Sistema Previsional, OSER, rutas y modernización: las definiciones de Frigerio

Durante la Apertura del 147º período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, el gobernador Rogelio Frigerio expuso sobre temas claves como el Sistema Previsional, OSER, obras en rutas y la modernización del Estado provincial.

