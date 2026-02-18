Frigerio inauguró un nuevo ciclo legislativo y trazó la hoja de ruta para 2026

Ante diputados y senadores reunidos en Asamblea Legislativa, el gobernador pronunció su discurso inaugural centrado en la consolidación del orden de las cuentas públicas, la transparencia y la austeridad como condiciones indispensables para el desarrollo de Entre Ríos. “Que haya empleos en el sector privado es obsesión de esta gestión”, subrayó el mandatario.

Con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani y del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, el gobernador Rogelio Frigerio dejó inaugurado el 147º Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura, tras brindar su discurso en el que repasó la acción de gobierno y anunció ejes de trabajo para el nuevo ejercicio.

La ceremonia de rango constitucional fue presidida por la titular del Senado y tuvo lugar este miércoles 18 en el Centro Provincial de Convenciones de la capital provincial. Asistieron, además, secretarios parlamentarios, legisladores provinciales y nacionales, ex gobernadores y vicegobernadores, ministros y secretarios de gobierno, autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Fuerzas Armadas y de Seguridad, funcionarios de entes autárquicos, presidentes municipales, comunales y de Juntas de Gobierno, miembros de la sociedad civil y distintos funcionarios e invitados especiales.

Las ideas principales del discurso refirieron a la transición del déficit al equilibrio fiscal y la reducción real de la deuda pública en dólares, así como las reformas estructurales impulsadas en salud, educación y seguridad. Hubo, además, una fuerte apuesta por la digitalización del Estado y la inversión en infraestructura vial para potenciar el empleo privado. «La vara sube cuando los avances dejan de ser excepciones y pasan a ser reglas”, precisó el mandatario.

Otras materias de relevancia abordadas en el discurso inaugural refieren a saneamiento fiscal y reducción de deuda; reforma de la Caja de Jubilaciones y Obra Social (OSER); alivio fiscal y fomento de inversiones; inversión histórica en seguridad; infraestructura vial y obra pública planificada; reforma educativa y plan de alfabetización; soberanía energética y tarifas justas; desarrollo de puertos y aeropuertos; y salud digital y mental.

Para Hein, el discurso del gobernador “es la brújula para un 2026 con énfasis en infraestructura»

Al término de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados Gustavo Hein, se refirió al discurso ofrecido por el mandatario provincial. “El gobernador habló de lo que representaron estos dos años de gestión y las batallas que tuvo que enfrentar en algunos momentos. También marcó un rumbo hacia adelante. Con la mirada puesta en el 2026, podemos decir que se proyecta un año muy dinámico, sobre todo en lo que respecta a obra pública e infraestructura”, expresó.

Hein enfatizó que el gobernador evitara en su discurso la asignación de culpas. El legislador destacó el enfoque puesto en la obra pública, así como la relevancia de la ley de transición para blindar procesos institucionales futuros. Según su visión, el mandatario elevó la vara de exigencia para su equipo en busca de la excelencia en los servicios provinciales.

Asimismo, el titular de Diputados recalcó la necesidad de acortar la distancia entre la política y las demandas reales de la sociedad. Propuso una labor legislativa que aproveche la “capilaridad” de los representantes en el territorio para que trasladen las inquietudes hacia la Casa Gris. El objetivo central reside en una interacción constante entre las cámaras y el Ejecutivo para “garantizar soluciones efectivas a los problemas de los ciudadanos”, remarcó.

Agenda Legislativa

Tras la conclusión de la Asamblea Legislativa, la actividad parlamentaria de comisiones y sesiones ordinarias se retomará a partir de la semana del 24 de febrero con una agenda cargada de proyectos de ley que deberán atravesar las distintas instancias de debate legislativo.