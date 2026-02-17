Falleció José Ernesto Garro “Pepe” (Q.E.P.D.)

Falleció en San Carlos de Barilocheel 13 de febrero de 2026. Su esposa: María Inés Messutti. Sus hijos: María Guadalupe, Lautaro y Lien. Sus nietos: Mora, Nahual y Lumen. Sus hermanos: Juan Martín y Mercedes Ratto, María Pía y Martin Orbe, Gregorio y Silvia Argachá y sus hijos y nietos. Su madre de afecto: Inés de Messutti, participan con profundo dolor su inesperada partida. Sus restos serán cremados en S.C. de Bariloche.

