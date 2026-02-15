Establecen en 47,9 kilos la cantidad de carne vacuna que los argentinos comieron durante el año pasado

Desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados explican el achicamiento del stock ganadero nacional en la sequía de 2023 y las inundaciones de 2024 y 2025. Ponderan que la merma es del 6%, unos 500.000 animales en tres años. Y a ese contexto suman que el consumo argentino de cortes vacunos bajó el 13% en los últimos 12 meses; lo que deja una marca ponderada de 47,9 kilos por habitante al año.Para la entidad la gran seca observada entre 21/22 y 23/24 y las importantes inundaciones registradas en 2024 y 2025, provocaron venta anticipada de hacienda y reducción de existencias, así como un deterioro del índice de preñez y, en consecuencia, menores zafras de terneros, generándose una tendencia contractiva de la faena total de hacienda en los últimos dos años (con veinte bajas interanuales).

En el inicio del año se observó un muy bajo nivel de actividad en la industria frigorífica vacuna, en línea con lo que ocurrió a lo largo de los últimos años.

En enero la faena total se ubicó en 1,014 millones de cabezas, resultando 16,1% inferior a la realizada durante el mes previo, corrigiendo los números por la cantidad de días laborables, y 11,8% inferior a la de enero de 2025 (-136,24 mil cabezas).

En total se faenaron 534,1 mil machos en el arranque del año, lo que significó una contracción de 13,6% interanual (-83,87 mil cabezas). En términos relativos la caída de la faena de novillos fue la más significativa (-24,5%; -23,1 mil cabezas). En cambio, la disminución de la faena de novillitos fue la más importante en términos absolutos, debido a su mayor importancia relativa (-12,0%; -60,79 mil cabezas).

El retroceso de la faena de hembras fue menos significativo (9,8% interanual; -52,36 mil cabezas), totalizando 480,2 mil cabezas en el primer mes del año, y de esta forma su importancia en el total subió de 46,3% en enero de 2025 a 47,3% en enero de 2026. Este guarismo no sólo fue consistente con la continuidad de la reducción del rodeo vacuno, sino que además fue el tercero más elevado entre los últimos treinta y siete eneros. Hubo una mayor contracción de la faena de vaquillonas (-11,9%, -43,25 mil cabezas) con relación a la de vacas (-5,4%; -9,11 mil cabezas).

En enero de 2026, producto del muy bajo nivel de faena, la producción de carne vacuna fue equivalente a 239 mil tn r/c/h y experimentó una contracción de 10,0% anual (-26,6 mil tn r/c/h).

Las exportaciones de carne vacuna habrían sido equivalentes a 57 mil tn r/c/h, totalizando una cantidad similar a la registrada en enero de 2025 (+1,0%). Puesto en términos absolutos, las ventas al exterior habrían sido apenas 560 tn r/c/h mayores a las de un año atrás.

Por lo tanto, el consumo aparente de carne vacuna habría retrocedido 13,0% entre enero de 2025 y enero de 2026, siendo equivalente a 182,1 mil tn r/c/h (-27,1 mil tn r/c/h). En tanto, el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo per cápita se ubicó en 47,9 kilos/año, es decir 0,5% por debajo del promedio a enero de 2025 (-0,3 kg/hab/año).