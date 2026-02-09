Anunciaron alerta por tormentas severas para gran parte de Entre Ríos: cuándo llegarían

El Servicio Meteorológico Nacional anunció una alerta amarilla por tormentas severas para gran parte de Entre Ríos, con probabilidad de granizo, fuertes ráfagas y lluvias intensas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas severas que afectarán a gran parte del territorio entrerriano durante los próximos días. Según el organismo oficial, las condiciones de inestabilidad comenzarán a manifestarse a partir de la mañana del miércoles, con fenómenos que podrían generar complicaciones en distintas localidades.
El aviso meteorológico alcanza a los departamentos de Paraná, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador y Concordia, donde se prevé un escenario marcado por precipitaciones intensas y eventos climáticos de variada intensidad.
Desde el SMN remarcaron que, si bien se trata de una alerta de nivel amarillo, los fenómenos previstos pueden ser localmente fuertes, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en zonas vulnerables a anegamientos temporarios.
Lluvias intensas, ráfagas y granizo
De acuerdo al comunicado oficial difundido este lunes, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Estas tormentas severas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, lo que incrementa el riesgo de acumulación de agua en calles y caminos rurales.
El organismo detalló además que se espera “frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, condiciones que podrían provocar voladura de objetos, caída de ramas y eventuales cortes en el suministro eléctrico.
En cuanto a los valores de precipitación, se prevén acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que estos registros sean superados de manera puntual en algunas zonas, especialmente durante el desarrollo de los núcleos de tormenta más intensos, según indicó el SMN.
Cuándo llegarían y cómo evolucionará el clima
Según el pronóstico, las tormentas severas comenzarían a desarrollarse durante la mañana del miércoles, con una progresiva intensificación a lo largo del día. En algunas localidades, los fenómenos podrían extenderse hasta la noche, dependiendo de la evolución del sistema frontal que avanza sobre la región. Elonce