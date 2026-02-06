Los Carnavales de Caseros viven su gran noche final este sábado

La 26ª Edición de los Carnavales de Caseros llega a su última noche este sábado 7 de febrero desde las 22:00 horas con el desfile de las Comparsas Mayita y Mi Ilusión.

En la pasarela de calle 10, las comparsas locales pondrán en escena sus temáticas 2026 “Como te quiero mi Argentina” y “Canciones para carnavalear”, respectivamente.

Luego del desfile el DJ Renzo Rosset animará la noche, dando paso luego a la entrega de premios de los rubros que han sido evaluados por los jurados en las primeras 3 noches, como así también a la Coronación de la Soberana 2026.

La apertura del predio será a las 20:30 horas y las entradas se adquieren en puerta a un valor de $10.000 para Mayores y $6.000 para Menores.

En el predio habrá alquiler de Mesa con 4 sillas a $12000, Sillas o acceso a la Tribuna a $2000 por persona. Además, se contará con servicio de cantinas y no se permitirá el ingreso con conservadoras ni espuma.

