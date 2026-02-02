María Bonnín es la nueva Directora Departamental de Escuelas

El Consejo General de Educación confirmó el recambio en la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay. María Bonnín asumirá el cargo el lunes 2 de febrero en reemplazo de Mariana Pagani.

En el marco de los cambios dispuestos por el Gobierno provincial en distintas áreas del sistema educativo, se confirmó el recambio en la Dirección Departamental de Educación del departamento Uruguay, cargo que hasta ahora estaba a cargo de la profesora Mariana Pagani.

Por disposición del Ejecutivo provincial, el Consejo General de Educación (CGE) resolvió designar como nueva directora departamental a María Bonnín, oriunda de 1º de Mayo y residente en Caseros, quien asumirá formalmente el cargo el lunes 2 de febrero.

La designación se inscribe dentro de un proceso de reordenamiento de los equipos de gestión educativa, impulsado por el CGE, con el objetivo de redefinir lineamientos y criterios de cara a los desafíos del nuevo ciclo lectivo y del proyecto educativo provincial. R2820