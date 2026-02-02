Caseros: Comienza a regir la tasa general inmobiliaria 2026

Hasta el martes 10 de febrero se encuentran al cobro en Caja Municipal el Plan de Ahorro Municipal para Viviendas, el Plan de Pavimentación de calles, los Terrenos de Viviendas Municipales, y la Tasa General Inmobiliaria (TGI) (1° Anticipo).

En relación a la TGI, y de acuerdo al artículo 7º de la Ordenanza Impositiva Nº427, se informa que los Contribuyentes que opten por el Pago Único Anual gozarán de un descuento del 20% sobre el total de la Tasa calculada, si el pago se efectúa antes del 27 de Febrero de 2026 (fecha en que vencerá el Pago Anual).

Asimismo, de acuerdo al Artículo 4°) de la misma Ordenanza, para el ingreso de la TGI se establecen 12 (doce) cuotas mensuales, desde Enero a Diciembre inclusive del período fiscal 2026, con vencimientos el día 10 del mes inmediato siguiente.

Por otra parte, se informa que, según el Artículo 8°, los contribuyentes que perciben una jubilación mínima, poseedores de una sola partida como vivienda particular, y que no puedan cumplir con el pago de la TGI (siempre que la misma supere ocho veces la tasa mínima), pueden presentarse ante el HCD para considerar una quita o condonación de su deuda, supeditado a las condiciones socioeconómicas (no se aplica a terrenos baldíos).

