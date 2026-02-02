Jorge Kerz es el nuevo secretario de articulación educativa de la provincia

La presentación se realizó ante los vocales y distintos funcionarios que integran la estructura del CGE, con el objetivo de poner en conocimiento la incorporación de Kerz y fortalecer el trabajo articulado entre los diferentes niveles y áreas del sistema educativo provincial.

Cabe destacar que la designación de Kerz cuenta con el correspondiente respaldo normativo, conforme al Decreto Nº 114/26, mediante el cual se acepta la renuncia de Luciano Filipuzzi al cargo de dicha secretaría y se designa a Kerz para asumir dicha función. La mencionada secretaría depende del Ministerio de Gobierno y Trabajo.

Durante el encuentro, Cuenca señaló que la llegada de Kerz a la Secretaría de Articulación Educativa «representa el poder sumar a una persona con vasta experiencia y con una mirada enriquecedora. Nos servirá para ayudar a pensar todos los debates y discusiones que se merece la educación de los entrerrianos. Es momento de trabajar en equipo, sin personalismos».

Por su parte, el flamante secretario expresó su agradecimiento por la oportunidad brindada y remarcó la importancia de abordar de manera colectiva los desafíos actuales del sistema educativo. «Agradezco la oportunidad que me ha brindado el gobierno de poder colaborar y sumar mi mirada sobre diferentes temas.

Hay que hablar sobre formación docente, inteligencia artificial, cómo trabajar en el aula, el uso del celular y la metodología de los informes docentes sobre alumnos, entre otros tantísimos temas. Son cuestiones a revisar y nos debemos esas discusiones», afirmó.