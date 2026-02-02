lunes 2 febrero 2026

Carnaval de Pronunciamiento 2026

Compartimos la información completa del Carnaval de Pronunciamiento. Será una noche para disfrutar en familia y con amigos.
📅 13 de febrero
⏰ 21.30 horas
📍 Plaza San Martín
💃🏽 Participarán comparsas locales (Bellas Sonrisas y Los Parranderos) y también comparsas de Concepción del Uruguay, San Justo, Herrera y Colonia Hocker.
🎶 Gran cierre musical con Grupo Eros y Cazadores.
🛍️ Feria de emprendedores (para todo el público)
🍔 Servicio de cantina a cargo de los talleres
🎉 Venta de espuma a beneficio de la comparsa local
👉 Entrada libre y gratuita
¡Te esperamos para vivir juntos la fiesta más alegre del verano! 🎭
