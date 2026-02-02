Carnaval de Pronunciamiento 2026

Compartimos la información completa del Carnaval de Pronunciamiento. Será una noche para disfrutar en familia y con amigos.
13 de febrero
21.30 horas
Plaza San Martín
Participarán comparsas locales (Bellas Sonrisas y Los Parranderos) y también comparsas de Concepción del Uruguay, San Justo, Herrera y Colonia Hocker.
Gran cierre musical con Grupo Eros y Cazadores.
Feria de emprendedores (para todo el público)
Servicio de cantina a cargo de los talleres
Venta de espuma a beneficio de la comparsa local
Entrada libre y gratuita
¡Te esperamos para vivir juntos la fiesta más alegre del verano!
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))