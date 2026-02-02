Detuvieron a sujeto que tenía orden de captura tras pelearse con su pareja, amenazarla y prenderle fuego la moto

El personal de la Comisaría Octava llevó adelante, en horas de la siesta de este domingo, un allanamiento en el marco de una causa por daños en contexto de violencia de género.

El procedimiento, a cargo de la segunda jefa de la dependencia, Mariana Aguirre, se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle Antonio Báez al 1600, de Concordia, y fue solicitado por el fiscal de Género, Juan Pablo De Giambattista, en el marco de una causa judicial iniciada el sábado 31 de enero.

De acuerdo a lo informado a Concordia Policiales, una mujer denunció que, tras una discusión con su pareja, el sujeto la habría amenazado y posteriormente prendido fuego una motocicleta de 110 cc, propiedad de la denunciante.

A raíz de este hecho, el fiscal De Giambattista solicitó al Juzgado de Garantías la correspondiente orden de allanamiento para la vivienda del sospechoso, como así también su detención.

La orden judicial fue librada para la jornada de este domingo, ocasión en la que personal de la Comisaría Octava procedió a la detención de F.E.P., de 21 años, dando cumplimiento a la orden de captura que pesaba sobre el mismo.

