Planifican tareas de conservación de caminos con comunas del departamento Colón

Con el objetivo de avanzar en el reordenamiento de los trabajos de mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, el director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda, se reunió con presidentes de las comunas de Colonia Hoker, Silvina Gonzáles; de Pueblo Cazes, Sergio Beker, La Clarita, Mario Devotto, San Miguel, Lucia Russo, departamento Colón.

En la oportunidad se avanzó en lo que será el traspaso de caminos de uso productivo y social a jurisdicción de los gobiernos rurales antes mencionados que se plasmará a través de la firma de convenios. En ese sentido, Hoker y Pueblo Cazes, ya rubricaron el acuerdo.

«Nos va a servir este convenio ya que tenemos un ejido muy grande de caminos, unos 180 kilómetros aproximadamente. Así que nos vamos muy conformes», coincidieron en afirmar Gonzalez y Beker, a lo que agregaron: «Es una nueva modalidad de trabajo que redundará en beneficio para garantizar la transitabilidad a vecinos, productores y demás comunidad usuaria de los caminos».

Participaron del encuentro por parte del ente vial, Marcelo Solanas, Juan Ignacio Pennas, y Edgardo Delaloye, jefe del departamento II Municipios, Consorcios y Juntas de Gobierno, de la asesoría técnica, y jefe de la Zonal Villa Elisa, respectivamente.