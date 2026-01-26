Caseros: Horario de verano de la biblioteca “Teros lectores”

La Biblioteca Pública Municipal “Teros Lectores” de Caseros retoma su actividad e informa su horario de atención de verano:
– Lunes a Viernes de 7:00 a 13:00 horas.
Asimismo, se recuerda que si aún no sos socio de la Biblioteca podés serlo de manera muy sencilla y de forma gratuita:
– Traé una fotocopia de tu DNI y completá una planilla de inscripción
– Si sos menor de edad debés venir acompañado de un adulto y ambos deben traer fotocopia del DNI.
También, se informa que por consultas y/o renovaciones de libros se encuentra disponible la línea de WhatsApp: 3442660856.
