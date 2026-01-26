lunes 26 enero 2026

Caseros: Horario de verano de la biblioteca “Teros lectores”

La Biblioteca Pública Municipal “Teros Lectores” de Caseros retoma su actividad e informa su horario de atención de verano:

– Lunes a Viernes de 7:00 a 13:00 horas.

Asimismo, se recuerda que si aún no sos socio de la Biblioteca podés serlo de manera muy sencilla y de forma gratuita:

– Traé una fotocopia de tu DNI y completá una planilla de inscripción

– Si sos menor de edad debés venir acompañado de un adulto y ambos deben traer fotocopia del DNI.

También, se informa que por consultas y/o renovaciones de libros se encuentra disponible la línea de WhatsApp: 3442660856.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991