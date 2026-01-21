Planifican trabajos en caminos productivos de diferentes departamentos entrerrianos

El director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, mantuvo un encuentro de trabajo con representantes de comunas, y juntas de Gobierno del departamento a los fines de programar trabajos en caminos productivos a través de la firma de convenios de obras.

En la oportunidad se habló de la firma de convenios a concretar a la brevedad con los representantes de los gobiernos rurales para mejorar la transitabilidad en caminos de uso productivos y social de los departamentos antes mencionados.

«Es un paso importantísimo para mantener la transitabilidad de los caminos entre las comunas y Vialidad. Así que es una idea excelente firmar estos convenios de ayuda», expresó el intendente de Jubileo.

Por su parte, la responsable de la comuna de Sosa, destacó la firma de los convenios para garantizar la circulación en los caminos de uso productivo y social.

Por último, participaron del encuentro los representantes de los gobiernos locales de Estación Sosa, Gloria Vittor (Dpto. Paraná), Jubileo, Hugo Orcellet (Dpto. Villaguay), comuna Colonia Baylina, Mauro Orcellet, (Dpto San Salvador), comuna Gualeguaycito (Dpto Federación), Ariel Toller, y el presidente comuna Tala (Dpto Uruguay), Horacio Córdoba, además de Marcelo Solanas y Juan Ignacio Pennas, Jefe del Dpto. II Municipios, Consorcios y Jtas. de Gobierno, Marcelo Solanas, y de la asesoría tècnica respectivamente.