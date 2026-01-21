Concepción del Uruguay: Tras allanar una vivienda, secuestran arma de fuego y estupefacientes

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde de ayer martes, personal de la Comisaría Primera llevó adelante un operativo de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle 11 del Norte, en el marco de una investigación tramitada ante la Fiscalía N° 3.

Si bien el principal morador de la vivienda no se encontraba al momento del arribo policial, los uniformados procedieron a la inspección del inmueble, donde se encontraban presentes un adolescente de 16 años y una joven de 19 años.

Durante el procedimiento, los efectivos interceptaron a la joven de 19 años cuando intentaba retirar del domicilio una campera de color negro que envolvía un objeto pesado. Al inspeccionar la prenda, se constató que ocultaba un arma de fuego calibre .32 largo, la cual contenía dos cartuchos en su tambor, uno de ellos con signos de haber sido percutado.

Asimismo, en el patio de la propiedad se localizaron dos plantas de marihuana, lo que motivó la intervención inmediata de la División Drogas Peligrosas. Tras el pesaje y las pruebas de campo, se confirmó el secuestro de un total de 715 gramos de dicha sustancia.

Ante el hallazgo de los estupefacientes y el arma de fuego, tomó intervención la fiscalía especializada, disponiendo el secuestro formal de todos los elementos. En cuanto a la joven involucrada, se ordenó su correcta identificación, quedando supeditada a las actuaciones por la tenencia del arma y la infracción a la Ley de Drogas, independientemente del avance de la causa original que motivó el operativo.

Comparte esto: Twitter

Facebook

