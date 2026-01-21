Concepción del Uruguay: Amenazaron a dos adolescentes con una cadena de bicicleta y le robaron los celulares

Tres jóvenes fueron detenidos luego de un violento asalto a dos adolescentes, a quienes amenazaron con una cadena de bicicleta para robarles sus teléfonos celulares.
Según se confirmó a Génesis24, tres jóvenes fueron detenidos durante la madrugada de este miércoles por asaltar a dos adolescentes de 14 años, a quienes habrían amenazado con una cadena de bicicleta para sustraerles sus teléfonos celulares. El hecho ocurrió en la zona del barrio 80 Viviendas, en Concepción del Uruguay.
El episodio se registró alrededor de las 02:15, cuando los menores caminaban por las veredas internas del barrio y fueron interceptados por cuatro individuos. De acuerdo al relato de las víctimas, los atacantes los intimidaron con una cadena de bicicleta y, tras amenazarlos con agredirlos, les robaron un iPhone 8 y un Motorola e13.
Luego del asalto, los autores se dieron a la fuga a pie hacia el sector oeste, en dirección a los barrios La Unión y zonas aledañas. Tras el hecho, se inició un operativo de búsqueda coordinado entre personal de Comisaría Tercera y el Comando Radioeléctrico.
Aproximadamente media hora más tarde, efectivos del Comando Radioeléctrico se presentaron en el barrio 153 Viviendas por un intento de robo de una motocicleta. Al arribar a un parque del lugar, los uniformados observaron a cuatro personas en actitud sospechosa, quienes intentaron huir al notar la presencia policial.
Tras una breve persecución, el personal logró interceptar a tres de los sospechosos: dos jóvenes de 25 y 18 años, y un menor de 16. Durante la requisa, se constató que el adolescente llevaba una mochila que contenía herramientas y, entre ellas, los dos teléfonos celulares que habían sido sustraídos minutos antes a los menores.
La fiscal en turno dispuso la detención y alojamiento de los jóvenes de 25 y 18 años en la Alcaidía de Comisaría Primera, mientras que el menor de 16 fue trasladado y entregado a sus padres.
Asimismo, se ordenó el secuestro formal de los teléfonos recuperados, la mochila y las herramientas halladas. Los elementos serán restituidos a sus legítimos propietarios una vez concluidas las actuaciones de rigor.