La Bolsa de Cereales de Entre Ríos destacó las buenas condiciones para soja de primera y de segunda

El Sistema Integrado para el seguimiento y estimación de la producción de cereales y oleaginosas en el territorio entrerriano de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) dio a conocer el estado de la soja de primera y segunda. De la de primera se señaló que alcanzaría una superficie cercana a las 400.000 hectáreas para la campaña 2025/26; en tanto que para la de segunda se indicó que alcanzaría una superficie estimada cercana a las 750.000 hectáreas, para el mismo período.

El Sistema Integrado para el seguimiento y estimación de la producción de cereales y oleaginosas en el territorio entrerriano de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER) precisó el estado y las proyecciones de siembra de la soja de primera y de segunda. Se proyectaron altos porcentajes en los estados Muy Bueno y Bueno para distintas regiones de la provincia.

Soja de primera

La soja de primera en Entre Ríos alcanzaría una superficie cercana a las 400.000 hectáreas para la campaña 2025/26, según lo publicado en el último Informe Semanal del SIBER.

El estado fenológico de los lotes relevados se encuentra comprendido entre V4 (cuatro nudos en tallo principal) y R1 (comienzo de floración).

A nivel provincial, la condición del cultivo se distribuye de la siguiente manera:

Muy buena: 40%

Buena: 53%

Regular: 6%

Mala: 1%

La condición Muy Buena y Buena, que en conjunto representa el 93% de la superficie evaluada, corresponden a lotes con un adecuado stand de plantas, hileras que cerraron surco, perfiles hídricos bien provistos, siembras realizadas en fechas óptimas, ausencia de resiembras y buenos controles de malezas.

Por otro lado, la condición regular y mala, que alcanza el 7%, se asocia a sectores donde las plantas presentan síntomas de estrés hídrico, en algunos casos agravados por la presencia de plagas como arañuelas, trips y orugas defoliadoras que requirieron controles específicos. Esta situación se observa principalmente en el sur de la provincia, donde la disponibilidad de agua se encuentra en niveles muy ajustados.

Soja de segunda

En la provincia de Entre Ríos, la soja de segunda alcanzaría una superficie estimada cercana a las 750.000 hectáreas para la campaña 2025/26.

El estado fenológico de los lotes relevados se ubica entre VE (emergencia) y V8 (ocho nudos en el tallo principal).

A nivel provincial, la condición del cultivo se distribuye de la siguiente manera:

Muy buena: 17%

Buena: 62%

Regular: 18%

Mala: 3%

En los sectores Norte y Este de la provincia, la necesidad de resiembra estuvo principalmente asociada a las abundantes precipitaciones ocurridas durante y después de la siembra. Estas condiciones generaron excesos hídricos, favorecieron la aparición de patógenos de suelo (damping off) y provocaron el planchado del suelo.

En contraste, en los sectores Sur y Oeste, la resiembra se vinculó a la escasa disponibilidad de agua en el perfil del suelo, como consecuencia de la falta de lluvias. En estas zonas, el cultivo presenta síntomas de estrés hídrico, intensificados por las altas temperaturas.

En ambos casos, se observó que los lotes quedaron des uniformes, con un bajo stand de plantas. (APF)