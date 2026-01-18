Autovía Artigas: Conductor perdió el control del automóvil y terminó volcando

Un Chevrolet Corsa volcó en el km 232 de la Ruta Nacional 14. Sus dos ocupantes, de 65 años, resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital Masvernat. El tránsito no se interrumpió.
En horas de la tarde se constató un accidente de tránsito en el kilómetro 232 de la Ruta Nacional 14, carril Sur-Norte, dentro de la jurisdicción de Pedernal, en Concordia.
Según informaron fuentes policiales, un automóvil Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 65 años, perdió el control y volcó de manera completa sobre la calzada. El conductor viajaba acompañado por una mujer de la misma edad.
Ambos ocupantes resultaron con lesiones y fueron trasladados de inmediato al Hospital Masvernat en una ambulancia del servicio 107. Se aguarda el parte médico oficial para determinar la gravedad de las heridas.
A pesar del siniestro, el tránsito sobre la ruta no se vio interrumpido y se mantuvo la circulación normal en la zona. Ahora