Autovía Artigas: Conductor perdió el control del automóvil y terminó volcando

En horas de la tarde se constató un accidente de tránsito en el kilómetro 232 de la Ruta Nacional 14, carril Sur-Norte, dentro de la jurisdicción de Pedernal, en Concordia.

Según informaron fuentes policiales, un automóvil Chevrolet Corsa, conducido por un hombre de 65 años, perdió el control y volcó de manera completa sobre la calzada. El conductor viajaba acompañado por una mujer de la misma edad.

Ambos ocupantes resultaron con lesiones y fueron trasladados de inmediato al Hospital Masvernat en una ambulancia del servicio 107. Se aguarda el parte médico oficial para determinar la gravedad de las heridas.

A pesar del siniestro, el tránsito sobre la ruta no se vio interrumpido y se mantuvo la circulación normal en la zona. Ahora