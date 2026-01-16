Concepción del Uruguay: Dos policías resultaron con graves heridas en el rostro al ser atacados con botellas de vidrio

Según se confirmó a Génesis24, en la noche de ayer jueves, un grave episodio de violencia tuvo lugar en la zona de Avenida Frondizi, a la altura de la curva del CECAT, donde dos funcionarios policiales resultaron heridos tras ser atacados con elementos contundentes mientras cumplían con su deber.

El hecho se registró alrededor de las 22:50 horas, cuando un patrullero fue comisionado al lugar tras recibirse alertas sobre personas desconocidas que arrojaban piedras y otros objetos a los transeúntes que circulaban por la zona.

Al arribar al sitio, los uniformados descendieron de la unidad para identificar a los agresores. En ese momento, desde una zona de densa vegetación y escasa iluminación (un sector de eucaliptal), comenzaron a llover elementos contundentes contra el móvil policial.

Uno de los objetos arrojados, presumiblemente una botella de vidrio, impactó directamente contra la integridad de los funcionarios. El estallido del cristal provocó lesiones de diversa consideración en ambos efectivos.

Ambos uniformados fueron trasladados de urgencia al Hospital J. J. Urquiza, donde recibieron asistencia médica inmediata:

Uno de los funcionarios presenta lesiones graves en la zona del rostro.

El segundo efectivo sufrió heridas superficiales, también en el rostro, producto de las esquirlas del vidrio.

Tras el violento episodio, se dio intervención a la Fiscalía en Turno y a la División Policía Científica, quienes trabajaron en el lugar del ataque recolectando evidencia para determinar la mecánica del hecho.

Actualmente, la Jefatura lleva adelante una exhaustiva investigación con el fin de identificar y localizar a los responsables de esta agresión.

Comparte esto: Twitter

Facebook

