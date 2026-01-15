Autovía Artigas: Se incendió un camión cargado con placas de madera

El siniestro ocurrió durante la noche sobre la ruta nacional 14, cuando un camión cargado con placas de madera fue consumido por el fuego. El conductor logró salir por sus propios medios.
Un camión con semirremolque se incendió por completo durante la noche del miércoles mientras circulaba por la ruta 14, sin que se registraran personas lesionadas, de acuerdo a la información brindada por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial.
El hecho se produjo alrededor de las 23:30, cuando personal del Puesto de Control Vial ubicado sobre la Ruta Nacional 14 fue alertado sobre un incendio vehicular ocurrido a la altura del kilómetro 38, en sentido norte-sur.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un camión marca Volkswagen, cuyo dominio no pudo ser precisado, con semirremolque cargado con placas fenólicas de madera. El vehículo era conducido por un hombre de 34 años, domiciliado en la localidad de San José.
Juan Carlos Nichea, subdirector de Prevención y Seguridad Vial, dijo que el camionero “vio unos chispazos a la altura del motor, detuvo el rodado en la banquina y rápidamente se incendió por completo”.
Afortunadamente “no hubo que lamentar personas lesionadas y el chofer pudo salir por sus propios medios”.
Tras la intervención de bomberos y personal policial a las 3.30 horas la ruta quedó liberada totalmente para la circulación vehicular.
Finalmente, Nichea indicó que se deberán aguardar los resultados de las pericias para establecer qué originó el fuego.
Elonce