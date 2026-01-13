Concepción del Uruguay: Tras allanamiento, secuestran cartuchería, motopartes y una moto que fuera robada en Pronunciamiento

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de una investigación iniciada por el robo de un motovehículo en la localidad de Pronunciamiento, personal de la Comisaría Cuarta llevó adelante un exitoso allanamiento en el sector oeste de Concepción del Uruguay, logrando el secuestro de una motocicleta, repuestos de dudosa procedencia y herramientas para el corte de metales.

El caso se originó el pasado 8 de enero, tras la denuncia de una vecina de Pronunciamiento por la sustracción de su motocicleta Honda Wave 110S blanca.

A través de tareas investigativas y el minucioso análisis de soportes fílmicos, los efectivos lograron identificar el vehículo utilizado por los delincuentes para cometer el hecho: una Honda GLH 150. Siguiendo ese rastro, la policía pudo localizar el domicilio donde se encontraría el rodado y los sospechosos.

Con la orden judicial correspondiente, los uniformados irrumpieron ayer lunes, entre las 18:10 y las 20:00 horas, en una vivienda ubicada en la intersección de 29 del Oeste Sur y calle 9 de Julio.

En el lugar, se notificó a un joven de 21 años y se procedió a una requisa exhaustiva que arrojó resultados positivos para la causa.

Durante el operativo, la policía logró incautar una importante cantidad de elementos probatorios:

Vehículo identificado: Una motocicleta Honda GLH 150 con llave y documentación.

Motopartes: Diversos repuestos de motocicletas Honda GLH 150 y Yamaha, además de otras piezas varias de origen dudoso.

Municiones: Cartuchería de distintos calibres.

Indumentaria: Una campera negra, zapatillas blancas y dos mochilas (coincidentes con las utilizadas en el hecho investigado).

Herramientas de robo: Un casco negro y una pinza alicate corta perno, herramienta comúnmente utilizada para violentar candados y trabas.

Tras finalizar el procedimiento, el ciudadano fue trasladado a la dependencia policial para su correcta identificación. Por disposición de la justicia, el joven quedó en libertad, aunque permanece formalmente supeditado a la causa que investiga el robo y el presunto desguace de vehículos.

