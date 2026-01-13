Asamblea de trabajadores por falta de pagos en el establecimiento Superporco, perteneciente al Grupo GTA

COMUNICADO DE PRENSA: UATRE – Seccional 415

En la mañana de hoy se llevó a cabo una Asamblea de trabajadores en el establecimiento Superporco, perteneciente al Grupo GTA, ante la situación salarial que atraviesa el personal.

Actualmente, la empresa mantiene pendiente el pago de una parte del aguinaldo, así como el atraso en el pago de tres de las cuatro cuotas en las que se viene abonando el salario correspondiente a los últimos períodos.

Durante la jornada, representantes gremiales mantuvieron diálogo con personal jerárquico del establecimiento, quienes informaron que, pese a la situación que atraviesa la empresa, en el transcurso de esta semana se estaría abonando el sueldo adeudado.

En función de la información brindada, la Asamblea resolvió dar crédito a lo manifestado por la empresa y continuar actuando con la paciencia y la voluntad que los trabajadores vienen demostrando, siempre en defensa de la fuente de trabajo, así como de los derechos laborales que asisten a cada trabajador.

Desde UATRE se manifiesta la preocupación por la situación de sus trabajadores afiliados, en tanto el atraso en el pago de los salarios y del aguinaldo pendiente impacta en la organización de la economía familiar y en el cumplimiento de los compromisos cotidianos.

Como ha sido una constante en el accionar gremial, esta organización reafirma su compromiso de priorizar el diálogo, acompañar a los trabajadores y defender tanto la continuidad de los puestos de trabajo como el respeto de los derechos laborales, realizando un seguimiento permanente de la situación.

UATRE – Seccional 415

En defensa de los trabajadores rurales

Comparte esto: Twitter

Facebook

