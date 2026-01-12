Dpto. Uruguay: Detuvieron la marcha de camioneta cuando su conductor circulaba con 2,64 gramos de alcohol en sangre

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo de control realizado esta tarde, personal de la Comisaría de Basavilbaso interceptó a un conductor que circulaba en un estado de ebriedad sumamente peligroso por las calles de la ciudad.

El procedimiento tuvo lugar a las 18:10 horas en calle Lagocen, entre Línea 23 y Entre Ríos y, donde los efectivos policiales identificaron una camioneta que realizaba maniobras que llamaron la atención del personal.

Los uncionarios detuvieron la marcha de una camioneta Chevrolet Luv, color blanca, de doble cabina. Al entrevistar al conductor, identificado como un hombre de 45 años de profesión constructor y domiciliado en calle Perón al 600, los uniformados percibieron un fuerte aliento etílico.

Ante la sospecha, se dio intervención al personal de Tránsito Municipal para realizar el correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue alarmante: 2.64 g/l (gramos de alcohol por litro de sangre).

* Se procedió a la retención inmediata del vehículo.

* Se labró el acta de infracción correspondiente al conductor por violar las normas de seguridad vial vigentes.

*El rodado fue trasladado al depósito municipal.

