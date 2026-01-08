Campo: Lo que viene es más calor y lluvias por encima de lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer una nueva edición de su pronóstico climático trimestral, que en esta ocasión sintetiza las condiciones de lluvias y temperaturas esperadas para el período que va desde enero hasta marzo.
Para Entre Ríos en particular y el Litoral en general prevén precipitaciones sensiblemente por encima de lo normal.
En este contexto, el reporte se puede resumir de manera clara y concisa: a priori, se aguarda que las precipitaciones sean normales durante el verano, salvo en los extremos noroeste y sur del país donde superarían el promedio histórico.
Mientras que, en relación a las temperaturas, se aguarda mucho calor: estarían en general por encima de lo normal.
Puntualmente, en materia de lluvias, el SMN señala que se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación:
(N-SN): Normal o Superior a la normal en la región del NOA y sur de Patagonia.
(N) Normal en el resto del país abarcando las provincias del norte, región del Litoral, toda la franja central del país y el norte y centro de Patagonia.
Con respecto a la temperatura media, la previsión es la siguiente:
(SN) Superior a la normal sobre la región de Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y sur del Litoral.
(N-SN) Normal o superior a la normal sobre todo el norte del país, oeste de Santa Fe, Córdoba, norte y centro de Patagonia.
(N) Normal sobre sur de Patagonia.