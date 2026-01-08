Campo: Lo que viene es más calor y lluvias por encima de lo normal

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer una nueva edición de su pronóstico climático trimestral, que en esta ocasión sintetiza las condiciones de lluvias y temperaturas esperadas para el período que va desde enero hasta marzo.

Para Entre Ríos en particular y el Litoral en general prevén precipitaciones sensiblemente por encima de lo normal.

En el caso del campo, se trata de un informe fundamental, ya que se trata del período crítico de definición de rendimiento de la mayor parte de la superficie de soja y de maíz que se siembra en Argentina, los dos cultivos más importantes tanto para el sector como para la economía en general, debido a su aporte de divisas.

En este contexto, el reporte se puede resumir de manera clara y concisa: a priori, se aguarda que las precipitaciones sean normales durante el verano, salvo en los extremos noroeste y sur del país donde superarían el promedio histórico.

Mientras que, en relación a las temperaturas, se aguarda mucho calor: estarían en general por encima de lo normal.

Puntualmente, en materia de lluvias, el SMN señala que se prevé mayor probabilidad de ocurrencia de precipitación:

(N-SN): Normal o Superior a la normal en la región del NOA y sur de Patagonia.

(N) Normal en el resto del país abarcando las provincias del norte, región del Litoral, toda la franja central del país y el norte y centro de Patagonia.

Con respecto a la temperatura media, la previsión es la siguiente:

(SN) Superior a la normal sobre la región de Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y sur del Litoral.

(N-SN) Normal o superior a la normal sobre todo el norte del país, oeste de Santa Fe, Córdoba, norte y centro de Patagonia.

(N) Normal sobre sur de Patagonia.