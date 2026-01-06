Vuelve el peaje en el puente Victoria – Rosario: los nuevos valores

Desde este martes el nuevo concesionario se hace cargo del enlace vial y en los próximos días volverá el cobro del peaje que estuvo suspendido desde abril del año pasado.
La empresa Conexión Alto Delta SA asume formalmente este martes la concesión de la ruta nacional 174, el puente Victoria – Rosario. Aunque el nuevo cuadro tarifario ya fue difundido, el cobro del peaje comenzará en los próximos días, cuando se pongan nuevamente en funcionamiento las cabinas que permanecen inactivas desde abril.
Si bien el nuevo cuadro tarifario se difundió este lunes, el cobro del peaje comenzará en los próximos días, cuando se pongan en funcionamiento las antiguas cabinas de peaje, que permanecen inactivas desde abril pasado.
Vale recordar que la concesión anterior estuvo a cargo de Caminos del Río Uruguay hasta el 8 de abril pasado. Desde entonces, las barreras de la garita ubicada sobre la isla La Deseada permanecieron levantadas y el mantenimiento del corredor quedó bajo responsabilidad de Vialidad Nacional.
Con el ingreso de la firma rosarina Obring, se inicia una nueva etapa administrativa para uno de los corredores más importantes del país.
El nuevo cuadro tarifario
Conexión Alto Delta SA difundió el nuevo cuadro tarifario de los peajes de este corredor vial.
En el caso del pago manual, las tarifas parten de $600 para motos y $1.100 para autos, mientras que los valores aumentan progresivamente para vehículos de mayor porte. Las categorías intermedias y superiores – que incluyen utilitarios, ómnibus y camiones – oscilan entre $2.100 y $5.200, de acuerdo con la cantidad de ejes y el peso del vehículo, lo que refleja un esquema tarifario basado en el impacto diferencial sobre la infraestructura vial.
Para quienes utilizan pago automático, el cuadro muestra valores levemente inferiores, funcionando como incentivo al uso de esta modalidad. En este esquema, la tarifa mínima es de $514,60 para motocicletas y $1.029,20 para automóviles, mientras que los vehículos pesados pagan entre $2.058,40 y $5.146,01, según categoría. La segmentación mantiene el mismo criterio técnico que el pago manual (tipo de vehículo, cantidad de ejes y peso) pero con descuentos porcentuales que se repiten en todas las categorías.
Liderada por la empresa rosarina Obring, la firma Conexión Alto Delta SA, tiene a su cargo la administración la ruta nacional 174, que incluye el puente sobre el río Paraná, en los próximos 30 años. La empresa se impuso en la licitación lanzada en junio del año pasado, una de las primeras de la gestión de Javier Milei.
Inaugurado en 2003, el puente Rosario-Victoria es un corredor estratégico en el país: une las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, articula el tránsito bioceánico y concentra un flujo diario de miles de vehículos particulares y de carga.
Sin embargo, el corredor ostentaba serios problemas de mantenimiento, tras la finalización del contrato con la anterior concesión hace 8 meses. Los 60 kilómetros de ruta exhiben hundimientos y marcas de huellas, lo que la torna peligrosa, sobre todo en días de lluvia, indica La Capital.
De acuerdo al pliego de la licitación, en los primeros tres meses de concesión se deberán desarrollar tareas de bacheo superficial y profundo, y eliminación de deformaciones del borde de la calzada y de hundimientos; además del calce de banquinas, el sellado de fisuras, corte de pasto, limpieza de la zona de camino y reparación de juntas y la pintura en su totalidad los casi 60 kilómetros de trayecto.