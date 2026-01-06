Tiempo en Entre Ríos: suben las temperaturas y por unos días se mantiene el buen clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes con buenas condiciones climáticas en la provincia. En esa línea, se anuncia un leve ascenso de las temperaturas, con máximas de 31°C.

Por otro lado, se prevé el regreso de las lluvias para gran parte de Entre Ríos para este miércoles. Serían tormentas de moderada intensidad y cabe destacar que los porcentajes de probabilidad de precipitación podrían considerarse relativamente bajos, de entre 10% y 40%.

Así estará el tiempo este martes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada algo nublada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 31 grados. Allí también se prevé un cielo con algunas nubes durante el martes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 31 grados. En estas localidades se pronostica cielo parcialmente nublado. Ahora