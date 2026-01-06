Concepción del Uruguay: Denuncian a supuesto estafador que vende rifa falsa a nombre de un conocido comercio

El delincuente utiliza el nombre del Kiosco y Tómbola «2.3» para vender un sorteo inexistente de un lechón. El propietario del local, Evaristo Orcellet, radicó la denuncia policial y difundió imágenes del sujeto para evitar que más vecinos caigan en el engaño.

Una nueva modalidad de estafa callejera puso en alerta a los vecinos de Concepción del Uruguay. Según denunció públicamente el comerciante Evaristo Orcellet, un sujeto se encuentra recorriendo distintos puntos de la ciudad vendiendo una rifa falsa, utilizando el nombre de su negocio y una supuesta causa solidaria como «gancho» para engañar a los compradores.

La maniobra

El estafador ofrece una rifa por un supuesto lechón en nombre del Kiosco y Tómbola «2.3». Para generar empatía y asegurar la venta, el individuo miente diciendo que el dinero recaudado será destinado a la compra de una prótesis.

Orcellet, víctima de esta utilización malintencionada de su nombre y el de su comercio, aclaró de forma tajante que no existe tal rifa y que el sujeto no tiene ningún vínculo con el local.

Denuncia y prevención

Ante la gravedad del hecho, el comerciante ya radicó la denuncia correspondiente ante la sede policial. Además, decidió difundir imágenes del sospechoso en redes sociales para advertir a la población.

«Es importante que nadie compre esta rifa porque es una estafa total», remarcaron allegados al comercio.

Hasta el momento, se desconoce si la Policía ha logrado identificar o demorar al individuo, por lo que se pide a los vecinos que, en caso de verlo, den aviso inmediato a las autoridades a través del 101.

Crédito: 03442