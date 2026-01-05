Continúa la reparación de edificios escolares en distintos departamentos entrerrianos

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios avanzó con mejoras de infraestructura en la escuela Nº 113, de la localidad del departamento Gualeguaychú, que comparte edificio con la Secundaria Nº 3 20 de Junio y que presentaba diversas problemáticas que requerían intervención en las instalaciones.

Ubicada sobre la ruta provincial 42, la escuela alberga a una matrícula de 406 estudiantes. Entre las deficiencias detectadas se encuentran filtraciones, hundimientos de pisos en aulas, deterioro en los grupos sanitarios del nivel inicial y daños en áreas administrativas. Asimismo, la falta de un sistema adecuado de escurrimiento provocaba ingresos de agua de lluvia y esta situación comprometía la seguridad edilicia y el normal desarrollo de las actividades escolares.

La obra comprendió la reparación de grietas y fisuras, la reposición de revestimientos en los sanitarios del nivel inicial y la reconstrucción de los pisos dañados en aulas y otros espacios interiores. También se realizaron trabajos de impermeabilización en techos para evitar nuevas filtraciones y se intervino con una vereda perimetral y zanjeos para rectificar los niveles del terreno, mejorando el drenaje del agua de lluvia.

La obra a cargo del contratista Arostegui Daniel Guillermo, demandó una inversión provincial de 35.204.562 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

«Estamos llevando adelante intervenciones en todo el territorio provincial para mejorar la infraestructura escolar. Nuestro objetivo es garantizar que los espacios donde aprenden y enseñan los entrerrianos estén en condiciones adecuadas», expresó el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob. Además, señaló: «Seguimos invirtiendo en escuelas porque estas obras tienen impacto directo en la calidad de la educación entrerriana».