Continúa la reparación de edificios escolares en distintos departamentos entrerrianos

En la continuidad del plan de reparación de edificios escolares, el Gobierno de Entre Ríos llevó adelante trabajos en la escuela Primaria Nº 113 Infantería de Marina, de Pueblo General Belgrano. La intervención apuntó a resolver problemas de filtraciones, hundimientos de pisos y daños estructurales para garantizar condiciones seguras y adecuadas para más de 400 estudiantes.
El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios avanzó con mejoras de infraestructura en la escuela Nº 113, de la localidad del departamento Gualeguaychú, que comparte edificio con la Secundaria Nº 3 20 de Junio y que presentaba diversas problemáticas que requerían intervención en las instalaciones.
Ubicada sobre la ruta provincial 42, la escuela alberga a una matrícula de 406 estudiantes. Entre las deficiencias detectadas se encuentran filtraciones, hundimientos de pisos en aulas, deterioro en los grupos sanitarios del nivel inicial y daños en áreas administrativas. Asimismo, la falta de un sistema adecuado de escurrimiento provocaba ingresos de agua de lluvia y esta situación comprometía la seguridad edilicia y el normal desarrollo de las actividades escolares.
La obra comprendió la reparación de grietas y fisuras, la reposición de revestimientos en los sanitarios del nivel inicial y la reconstrucción de los pisos dañados en aulas y otros espacios interiores. También se realizaron trabajos de impermeabilización en techos para evitar nuevas filtraciones y se intervino con una vereda perimetral y zanjeos para rectificar los niveles del terreno, mejorando el drenaje del agua de lluvia.
La obra a cargo del contratista Arostegui Daniel Guillermo, demandó una inversión provincial de 35.204.562 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.
«Estamos llevando adelante intervenciones en todo el territorio provincial para mejorar la infraestructura escolar. Nuestro objetivo es garantizar que los espacios donde aprenden y enseñan los entrerrianos estén en condiciones adecuadas», expresó el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob. Además, señaló: «Seguimos invirtiendo en escuelas porque estas obras tienen impacto directo en la calidad de la educación entrerriana».