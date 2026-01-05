Concepción del Uruguay: Salieron a dar una vuelta y les robaron elementos de su casa

Ocurrió este domingo por la noche en una vivienda de calles Millán y Pablo Sceliga. El delincuente forzó una ventana y, en menos de una hora, revolvió toda la propiedad para llevarse herramientas y dinero en efectivo.

Un nuevo episodio de inseguridad afectó a una familia de nuestra ciudad este domingo. El o los delincuentes, aprovechando un breve lapso de tiempo en que la vivienda quedó sola, lograron ingresar y alzarse con un botín compuesto por herramientas y ahorros.

El robo, minuto a minuto

Según se pudo saber, los propietarios del inmueble ubicado en la intersección de calles Millán y Pablo Sceliga se retiraron de su domicilio a las 20:15 horas para realizar una salida recreativa. Sin embargo, el delincuente no tardó en actua y según los registros filmicos, el ingreso a la propiedad se produjo apenas a las 20:43 horas.

Para entrar, saltando una reja, el malviviente utilizó un palo con el que logró forzar una de las ventanas de las habitaciones. Una vez dentro, se tomó el tiempo de revisar cada rincón de la casa, dejando un escenario de total desorden.

El botín y la denuncia

Al regresar cerca de las 21:30 horas, los damnificados se encontraron con la desagradable sorpresa de ver su hogar revuelto. Tras una primera revisión, constataron que el ladrón se llevó una caja de herramientas, un taladro y una suma de dinero en efectivo.

Las víctimas radicaron la denuncia correspondiente en sede policial, dándose intervención a las áreas de Investigaciones y Criminalística para intentar identificar al autor del hecho.

El movimiento del sujeto que entró a la casa, quedó gregistrado en cámaras de seguridad, cuyas imágenes son determinantes.

Crédito: 03442