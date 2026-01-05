Buscan a dos personas en el río Gualeguay, a la altura de Rosario del Tala

Un grave episodio ocurrido en la tarde de este domingo mantiene en vilo a la comunidad del Departamento Tala, luego de que dos hombres desaparecieran en las aguas del río Gualeguay, en un sector conocido por los vecinos como “Pozo La Tarucha”.

El hecho se registró pasadas las 16:30 y dio lugar a un amplio operativo de búsqueda coordinado por distintas fuerzas de emergencia.

Según informó la Jefatura Departamental de Policía de Tala, personal policial fue comisionado al lugar tras recibir la alerta. Al arribar, los efectivos se entrevistaron con una mujer identificada como Juana Liliana Domínguez, de 24 años, quien relató las circunstancias previas al accidente.

De acuerdo a su testimonio, se encontraba junto a su pareja, Pablo Ramón Zacarías, de 26 años; el hijo de ambos, de apenas un año de edad; una amiga de 16 años y un hombre identificado como Ricardo Franco, de 41 años.

Siempre según lo manifestado por la testigo, en un momento Zacarías resbaló en la barranca del río y cayó al agua mientras sostenía al bebé. Ante esa situación, Ricardo Franco se arrojó para auxiliarlo. El niño logró ser rescatado y puesto a salvo, pero ambos hombres fueron arrastrados por la corriente y desaparecieron río abajo.

Domínguez indicó además que su pareja no sabía nadar, mientras que Franco sí contaba con conocimientos de natación, dato que es considerado como valioso en el marco de la investigación y del operativo de búsqueda.

Hasta el momento no se registraban novedades sobre el paradero de ambas personas.

Frente a la gravedad de la situación, se dio inmediata intervención a los Bomberos Zapadores y a los Bomberos Voluntarios, quienes trabajan con recursos específicos para este tipo de escenarios, incluyendo embarcaciones y rastrillajes en sectores de difícil acceso.

El operativo cuenta además con la orientación de la fiscal en turno, Laila Taleb, quien dispuso las medidas necesarias para coordinar las tareas de búsqueda y resguardo de la zona.