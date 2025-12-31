Caseros: Avance de obras en el barrio Villa Mayita

El Municipio informa que continúan desarrollándose las obras de badenes en el Barrio Villa Mayita, orientadas a mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el drenaje pluvial durante episodios de lluvias intensas.

En este marco, se mantiene la restricción al tránsito vehicular en el sector intervenido:

– Calle 16, entre calles 23 y 29

– Calle 25, entre calles 14 y 16

Asimismo, se concretó la construcción de nuevos cordones cunetas en calle 10 entre 33 y 35 y en calle 19 entre 10 y 12, contribuyendo al ordenamiento de la calzada.

Se solicita a los vecinos circular con precaución y respetar la señalización dispuesta hasta la finalización de los trabajos.

