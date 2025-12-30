VIDEO: Una automovilista chocó varios autos estacionados y se fue

Conducía una mujer, que no respondió a los reclamos de los vecinos.
Este domingo por la tarde, un Fiat Punto chocó a varios autos que estaban estacionados en la calle cortada Maipú, zona del corsódromo, en Gualeguaychú.
El auto era conducido por una mujer que realizó una maniobra para retroceder, y en esa acción dañó a vehículos que se encontraban estacionados.
VER VIDEO 👇
Hubo vecinos que observaron la acción y le gritaron a la mujer, que optó por irse del lugar.
Radio Máxima
Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))